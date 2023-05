"L'attimo fuggente" dal cinema con Robin Williams al teatro

L'attore Luca Bastianello e il regista Marco Iacomelli colgono l'attimo, come predicato dal professor Keating, e portano in scena, fino a domenica alla Sala Umberto di Roma dopo l'esordio a Milano, 'L'attimo fuggente' - su testo di Tom Schulman, tratto dal film cult diretto nel 1989 da Peter Weir con Robin Williams indimenticabile protagonista - per uno "spettacolo dedicato alla vita" che riesuma la società dei poeti estinti affascinando un gruppo di studenti di un rigido college maschile americano, spinti dal nuovo docente di Letteratura a esprimere il loro animo e cercare in piena libertà la strada della propria vita.

"In tal senso, 'L’attimo fuggente' è una storia d’amore: amore per la poesia, amore per il libero pensiero, amore per la vita - sottolinea Iacomelli nelle note di regia - Quell’amore che ci fa aiutare il prossimo a eccellere, non secondo i dettami sociali strutturati e imposti ma seguendo le proprie passioni, le proprie pulsioni, i propri slanci talvolta irrazionali, per lottare, per conquistare la donna amata, per compiere imprese, per raggiungere i tetti del mondo, per combattere per la giustizia e contro la violenza".

L'autore Tom Schulman, prosegue il regista, "ha scritto una straordinaria storia di legami, di relazioni e di incontri che cambiano gli uomini nel profondo. Quest'opera rappresenta ancora oggi, a oltre trent'anni dal debutto cinematografico, una pietra miliare. Oggi, portare sulla scena questa storia significa dare nuova vita a questi legami, rinnovando quella esperienza in chi ha forte nella memoria la pellicola cinematografica e facendo scoprire quel film alle nuove generazioni".

(di Enzo Bonaiuto)