Lavoro, nonni a tempo pieno? un impiego da 3.200 euro al mese

Fare il nonno o la nonna a tempo pieno potrebbe rivelarsi un impiego redditizio: autisti privati, ma anche animatori e chef a domicilio, per loro la busta paga virtuale si aggirerebbe intorno ai 3.200 euro. Un numero freddo, questo, che mal si attaglia ad una attività fatta solo di cuore, certo, ma che serve quanto meno a quantificare l'ordine di grandezza dell'assenza di servizi a sostegno di una famiglia con figli e l'importanza di un welfare familiare non sempre riconosciuto.

A fare di conto prendendo in considerazione tutte le attività svolte, e le relative paghe orarie riconosciute a chi esercita gli stessi mestieri come lavoratore professionista, attingendo a un database di 600.000 professionisti, suddivisi su 500 categorie di servizi, è Prontopro sulla base di un’indagine condotta da Senior Italia FederAnziani secondo la quale il 35,5% dei nonni dedica ai nipoti fino a 10 ore a settimana, il 24,4% tra le 10 e le 20 ore, il 7,4% tra le 20 e le 40 e il 7,4% per oltre 40 ore.

Un salario che colleziona dunque vari mestieri che i nonni si trovano ad alternare anche nella stessa giornata: da animatori i nonni guadagnerebbero per un'ora di lavoro in media 50 euro; da cuochi e perfetti chef a domicilio invece la tariffa potrebbe aumentare a 55 euro l'ora a persona mentre da addetti alle pulizie domestiche potrebbero contare su un 'salario' fino a 15 euro l'ora. E quando si improvvisano tuttofare, quantifica ancora l'indagine di Prontopro, le loro 'mani d'oro' potrebbero costare non meno di 30-35 euro per mezz'ora di intervento, per tappare una perdita da un rubinetto o vestire i panni di un solitamente introvabile elettricista. Anche il ruolo di autista privato per accompagnare i nipoti a scuola, dal pediatra o ai vari appuntamenti sportivi o da amici non è da meno: sono circa 20 euro l'ora ipotizzando che investano in questo ruolo in media 6 ore alla settimana. Ma il nonno e la nonna sono anche insuperabili 'supplenti' scolastici. Compiti e ripetizioni a gogo per un servizio di tutoraggio che richiederebbe un investimento di 20 euro all’ora.

Per non parlare del supporto psicologico che spesso risolve i piccoli e i grandi problemi che i bambini possono incontrare a scuola o nella fase adolescenziale: sdraiarsi sul lettino dei nonni dunque potrebbe costare fino a 55 euro all’ora. Per tutto questo, dunque, calcolando l’impegno mensile a 360 gradi, lo stipendio della professione nonni non è inferiore a quella di un 'quadro' dirigente, 3.200 euro al mese. Niente male.