Lavoro: Orlando avvia 'consultazioni' su salari e contratti, domani round sindacati

Bollette, inflazione, rincari delle materie prime; il conflitto russo-ucraino mette a dura prova il salario dei lavoratori dipendenti ma anche la capacità di tutela dalla povertà dei contratti nazionali. Sarà questo, a quanto si apprende, il fil rouge che legherà il giro di 'consultazioni' informali che il ministro del Lavoro, Andrea Orlando avvierà domani con la convocazione al tavolo di confronto di Cgil, Cisl e Uil.

Obiettivo, quello di avere una prospettiva di scenario da tutte le parti sociali chiamate in causa; a breve dunque altri tavoli seguiranno. Al centro ovviamente non potrà mancare il dossier più caldo, quello che Orlando persegue da tempo, una legge sulla rappresentanza ma soprattutto un salario minimo per legge. Un tema questo reso ancora più urgente anche dalla direttiva Ue in arrivo che l'Italia si troverà presto a dover recepire.

D'altra parte il fenomeno del lavoro povero è una realtà: circa il 13-14% dei lavoratori è sotto la soglia di povertà e la situazione non potrà che peggiorare con l'aumento dell'inflazione che si profila più consistente per i prossimi mesi e che caricherà di pesi ulteriori i salari. Il tutto alla vigilia di una tornata di rinnovi contrattuali che si giocherà sul fronte dell'Indice Ipca, l'indice che adegua le retribuzioni al costo della vita, sostitutivo dell’inflazione programmata, ma depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Un nodo che visti i tempi risulta centrale nel confronto ai tavoli di trattativa sindacati-aziende e che rischia di incendiare il clima sociale del paese.