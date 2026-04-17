circle x black
Cerca nel sito
 

Agroalimentare, intesa Ismea e Anasb per rafforzare settore bufalino

sponsor

Agroalimentare, intesa Ismea e Anasb per rafforzare settore bufalino
17 aprile 2026 | 13.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Ismea (istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e l’Anasb (Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina) hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato a rafforzare la trasparenza, la competitività e la valorizzazione della filiera bufalina italiana. L’accordo prevede una collaborazione strutturata tra le due organizzazioni per lo sviluppo di iniziative congiunte in ambito di raccolta ed elaborazione dei dati economici del settore, con particolare attenzione ai prezzi di mercato e ai costi medi di produzione nei principali areali di allevamento.

CTA

Grazie alle competenze di analisi e monitoraggio dei mercati di Ismea e al ruolo di Anasb, quale ente selezionatore della razza Bufala Mediterranea Italiana, il protocollo punta a migliorare la conoscenza del comparto, ridurre le asimmetrie informative e sostenere la crescita di una filiera strategica per l’agroalimentare nazionale. Un passo concreto, in linea con gli indirizzi del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per accompagnare il settore bufalino verso modelli sempre più competitivi, trasparenti e orientati alla valorizzazione delle produzioni di qualità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
agroalimentare bufalino trasparenza competitività valorizzazione
Vedi anche
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza