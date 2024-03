Alperia e Nippon Gases all’Mce Expocomfort

Efficientamento energetico e gas refrigeranti: due mondi che si incontrano all’Mce Expocomfort 2024 (a Fiera Milano dal 12 al 15 marzo) grazie alla collaborazione tra Alperia, provider di servizi energetici, e Nippon Gases Refrigerants, azienda specializzata nella fornitura di gas per la refrigerazione, il condizionamento e le pompe di calore, A2L, Hfc e Hfo, oltre a servizi di rigenerazione e smaltimento, servizi e soluzioni tecniche avanzate. Un progetto che unisce le innovazioni tecnologiche di Sybil con i servizi della quarta azienda di gas industriali in Europa.

Realizzato da Alperia, Sybil è un sistema di controllo per impianti di climatizzazione (Hvac - Heating, Ventilation and Air Conditioning) e per impianti di refrigerazione commerciale, in grado di garantire la loro gestione attraverso sofisticate tecniche di automazione. Anche grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, questa soluzione è in grado ad esempio di ridurre, all’occorrenza e in modo autoregolato, la temperatura degli ambienti e di ottimizzare gli orari di accensione e spegnimento dei generatori di calorie e frigorie, in linea con la reale necessità dell’edificio, permettendo una riduzione dei consumi e di emissioni di CO2.

La collaborazione nasce dalla necessità del mercato di accedere a servizi di consulenza energetica e di sviluppo di soluzioni per la fornitura di sistemi di condizionamento e refrigerazione efficienti e sostenibili. L’appuntamento è da martedì 12 al Padiglione 9P Stand N09-P10.