Angelo Domenico Perrini, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 'riforma professioni momento decisivo per ingegneri'

"È un momento decisivo per tutte le professioni, in particolare per quella degli ingegneri. Da tempo attendiamo un riordino delle norme sull'esercizio, sull'accesso e sulla formazione continua". Lo ha detto Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, intervenendo al 69° Congresso nazionale ad Ancona. "È una riforma straordinariamente importante – ha aggiunto – che riguarda le competenze non solo degli ingegneri ma anche delle professioni correlate. È un impegno che assumiamo per il futuro della categoria".