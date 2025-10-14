circle x black
Cerca nel sito
 

Angelo Domenico Perrini, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 'riforma professioni momento decisivo per ingegneri'

sponsor

14 ottobre 2025 | 07.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"È un momento decisivo per tutte le professioni, in particolare per quella degli ingegneri. Da tempo attendiamo un riordino delle norme sull'esercizio, sull'accesso e sulla formazione continua". Lo ha detto Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, intervenendo al 69° Congresso nazionale ad Ancona. "È una riforma straordinariamente importante – ha aggiunto – che riguarda le competenze non solo degli ingegneri ma anche delle professioni correlate. È un impegno che assumiamo per il futuro della categoria".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza