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Bufala Fest: decennale con rebranding e anteprima a Padova a giugno

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L’evento si presenta al pubblico con una nuova veste grafica e un posizionamento rinnovato

Bufala Fest: decennale con rebranding e anteprima a Padova a giugno
07 maggio 2026 | 00.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

In occasione del prestigioso traguardo della sua decima edizione, Bufala Fest annuncia un’importante evoluzione strategica e d’immagine. L’evento si presenta al pubblico con una nuova veste grafica e un posizionamento rinnovato, segnato dall'adozione del payoff 'Tutte le forme del gusto'.

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“Il rebranding pensato per celebrare il nostro decimo anniversario – afferma Antonio Rea, Ideatore e direttore organizzativo di Bufala Fest - sostituisce lo storico 'non solo mozzarella' per abbracciare una visione più ampia e contemporanea, grazie al nuovo payoff “tutte le forme del gusto”. La nuova visual identity, caratterizzata da forme giocose e una palette colori vivace, mira a trasmettere un’energia positiva e a valorizzare la gioia autentica dello stare insieme. L’obiettivo è trasformare ogni momento della manifestazione in un’esperienza sensoriale capace di coniugare benessere e divertimento”.

Per celebrare il decennale, l’organizzazione, come prologo alla tradizionale kermesse partenopea di settembre, ha scelto di varcare i confini regionali della Campania: dal 25 al 28 giugno 2026, la città di Padova ospiterà l’anteprima della 10ª edizione nella suggestiva cornice di Prato della Valle. L’evento, frutto della collaborazione tra l’Associazione Culturale “Giardino delle Idee”, Zed! Entertainment’s World e Creaeventi sarà un vero e proprio "ponte enogastronomico" volto a favorire l’integrazione tra le eccellenze della filiera bufalina campana e il ricco patrimonio culinario del territorio veneto.

"Siamo entusiasti di collaborare con l’Associazione Giardino delle Idee e con Creaeventi – afferma Daniele Cristofoli, Amministratore di Zed! Entertainment’s World - per portare a Padova l'anteprima della decima edizione di Bufala Fest. Scegliere Prato della Valle come palcoscenico per questo evento non è un semplice dettaglio logistico, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti: vogliamo trasformare una delle piazze più iconiche d'Europa in un ponte gastronomico, economico e culturale che permetta alla filiera bufalina di integrarsi con lo straordinario patrimonio enogastronomico del territorio veneto. Saranno quattro giornate tutte da vivere, pensate per offrire al pubblico un’esperienza di intrattenimento e di gusto unica, affascinante e profondamente coinvolgente".

Il tema guida di Bufala Fest 2026 è la 'Visione che unisce': non un semplice slogan, ma la competenza strategica più preziosa per ogni azienda e operatore della filiera bufalina e dell'intero comparto agroalimentare del nostro Paese. Bufala Fest celebra il traguardo delle dieci edizioni e lo fa non solo guardando alla strada percorsa, ma puntando lo sguardo verso l'orizzonte, perché in un decennio che ha visto la filiera bufalina crescere, evolversi e affermarsi, oggi più che mai l’intera filiera agroalimentare italiana è chiamata a una nuove e fondamentali sfide. Il Concept di Bufala Fest Padova

L'anteprima di Padova si svilupperà attraverso tre aree tematiche, pensate per offrire un'esperienza completa e trasversale. Il 'Villaggio del Gusto': Bufala Fest non è semplicemente una vetrina enogastronomica, ma un ecosistema virtuoso che mette in connessione produttori, chef, istituzioni e consumatori. È un modello di promozione territoriale integrata, un motore per il turismo e un asset strategico che genera valore per la collettività, ponendo sempre al centro i principi di qualità, sostenibilità e innovazione. Un vero e proprio 'Villaggio del Gusto', pensato per vivere e assaporare concretamente “tutte le forme del gusto” che caratterizzano il "matrimonio di eccellenze" tra le due regioni: la Campania e il Veneto. In quest’area saranno allestiti stand presso i quali sarà possibile degustare le pietanze preparate dagli “artisti del gusto”, che proporranno piatti e ricette che contemplano almeno un prodotto della filiera bufalina, con l’obiettivo di favorire l’integrazione con le filiere agroalimentari e ittiche del territorio veneto.

L’ingresso al Villaggio del Gusto è libero, gratuito e accessibile a tutti. Sono previsti ticket a pagamento, acquistabili online sul sito www.bufalafest.com o alle casse presenti nel villaggio, solo ed esclusivamente per quei visitatori che desiderano intraprendere percorsi di degustazione in base a specifici menù. Il 'Taste Space': si tratta di un’area pensata per incarnare il tema della decima edizione con una Visione precisa: configurarsi come un vero e proprio laboratorio di sperimentazione e di tendenza. Non si tratta solo di mostrare ricette, ma di proiettare nel futuro l'intera filiera, definendo nuovi standard e ispirando il settore. Un luogo dove la tradizione consolidata incontra l'avanguardia gastronomica, con l'intento di esplorare possibilità inedite.

Il Giardino delle Idee. Grazie al supporto dell’associazione culturale 'Giardino delle Idee', Bufala Fest sa essere anche 'Conoscenza', prevedendo, all’interno del villaggio, un'area dedicata ad incontri e talk tematici in presenza di operatori del mondo food, imprenditori, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. Tre appuntamenti – il 25, 26 e 27 giugno 2026 - pensati e organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina come volano di crescita per l’intera filiera agroalimentare italiana.

“Con grande entusiasmo e profondo orgoglio – afferma Daniela Di Prisco, presidente dell’Associazione Culturale Giardino delle Idee –annunciamo la partnership con Zed! Entertainment’s World e Creaeventi per l’organizzazione dell’anteprima di Padova, nella suggestiva location di Prato della Valle. Dal 25 al 28 giugno, grazie ad un qualificato cartellone di iniziative, esploreremo come la conoscenza e la visione siano fondamentali per la valorizzazione dell’intero comparto bufalino e della sua integrazione con la filiera agroalimentare e ittica”.

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