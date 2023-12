Calderone, ‘numeri bilancio Inail manifestano inversione tendenza’

“Il bilancio Inail che presentiamo è interessante. Oggi i numeri manifestano un’inversione di tendenza. Noi sappiamo qual è il ruolo e la funzione istituzionale dell’Istituto e sappiamo quanto sia importante investire in sicurezza e prevenzione”. A dirlo il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo oggi alla presentazione del Bilancio di previsione 2024 dell’Inail. “Con Inail - sottolinea - abbiamo ragionato insieme sugli interventi da fare”.

“Fare prevenzione vuol dire fare informazione”. Aggiunge Calderone: “Portare l’assicurazione Inail nelle scuole - sottolinea - è un segnale importante perché fa conoscere la prevenzione ai ragazzi e alle famiglie. E’ un messaggio sociale molto importante. La prevenzione sta proprio nell’informazione”.

“La missione di Inail è quella di proteggere la salute delle persone. Stiamo preservando la salute della popolazione. Ho preso degli impegni in Parlamento nei confronti del governo e del Presidente della Repubblica promuovere la cultura della sicurezza che si traduca in atti concreti per lavorare in sicurezza”. A dirlo il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo oggi alla presentazione del Bilancio di previsione 2024 dell’Inail.

