circle x black
Cerca nel sito
 

Calzolari (BolognaFiere): "Edizione record di Marca con 10 padiglioni e 1580 espositori"

sponsor

‘clima di grandi aspettative da parte dei produttori che sono presenti’

Calzolari (BolognaFiere):
14 gennaio 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I numeri dell’edizione 2026 di Marca sono veramente importanti, stiamo parlando infatti di una crescita a due cifre: 10 padiglioni, 28 catene della grande distribuzione, 25 mila visitatori attesi, 1580 espositori, 5000 buyer, compresi quelli che vengono da oltreoceano arrivati grazie alla collaborazione con Ice. Una dimensione, dunque, che non è soltanto italiana, ma sempre più internazionale. Cresce anche lo spazio del fresco, un'area su cui noi vogliamo puntare ulteriormente”. Così Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, alla giornata inaugurale dell’edizione 2026 di Marca by BolognaFiere & Adm - Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label.

“Questa fiera inaugura l'anno fieristico, è la prima dell'agroalimentare a livello nazionale ed è una fiera molto vivace - aggiunge - c'è un clima di grandi aspettative da parte dei produttori che sono presenti”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Marca BolognaFiere Private Label Agroalimentare
Vedi anche
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza