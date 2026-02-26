circle x black
Cia Calabria Nord: Luca Pignataro confermato presidente per prossimi 4 anni

"Accrescere coinvolgimento agricoltori in nostra organizzazione"

Luca Pignataro, presidente di Cia Calabria Nord
Luca Pignataro, presidente di Cia Calabria Nord
26 febbraio 2026 | 21.42
Redazione Adnkronos
Luca Pignataro è stato confermato oggi presidente di Cia-Agricoltori Italiani Calabria Nord per i prossimi 4 anni.

"Il nostro obiettivo per il prossimo mandato -spiega Pignataro- è accrescere il coinvolgimento degli agricoltori nella nostra organizzazione, sarà una 'ristrutturazione'. Dobbiamo affrontare tante tematiche, quella della gestione dei fiumi, il dissesto idrogeologico, la Pac, la concorrenza sleale. Insomma tutto quello che riguarda l'agricoltura italiana, calabrese, ma specialmente quella cosentina, che ha bisogno delle organizzazioni di categoria come Cia Calabria Nord", conclude.

Cia cia Calabria Nord Luca Pignataro Calabria
