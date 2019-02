Siri: "Tav va fatta"

(Afp)

La Tav è un'opera di cui abbiamo bisogno, sicuramente non secondaria perché serve a collegare l'Italia con il resto d'Europa. C'è stata l'analisi costi-benefici, la sintesi finale spetta alla politica e sono molto ottimista in questo. Sono fiducioso che troveremo un'intesa magari riducendo alcuni costi ma l'opera va fatta, non farla rischierebbe di costare molto di più, 4-5 miliardi". Così il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, durante il collegamento con il convegno 'Verso il festival del lavoro 2019', in corso a Palazzo Ducale di Genova. "L'Italia -ha aggiunto- deve giocare un ruolo di leadership perché abbiamo una collocazione geografica nel Mediterraneo che non stiamo sfruttando a sufficienza, la fanno da padroni i porti del nord Europa e bisogna che ci attrezziamo per essere concorrenziali".