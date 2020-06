Rienzi: "Franchising ci piace se non diventa sfruttamento"

(Fotogramma)

"Il franchising ci piace, a patto però che non diventi sfruttamento". Così il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, commenta con l'Adnkronos/Labitalia il Rapporto 2019 di Assofranchising. "I dati sono positivi: aumenta il giro di affari - spiega - e l'occupazione. Per questo, non posso che sottolineare che il franchising, in generale, può andare bene".

"Questa forma di commercio - sottolinea Rienzi - può essere vista con favore se registra un incremento di offerta dei servizi, di ricerca e di tutela dei consumatori".