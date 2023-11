Deliveroo: in 12 mesi devoluti a Croce Rossa Italiana quasi 400mila euro per contrasto povertà alimentare

È tempo di bilanci per la partnership che lega Deliveroo alla Croce Rossa Italiana per il contrasto alla povertà alimentare. Ad un anno dal rilancio della campagna di raccolta fondi attiva sull’app, la piattaforma leader dell’online food delivery rende noti oggi i risultati della campagna: in 12 mesi, grazie ad una donazione diretta di Deliveroo e ai fondi raccolti attraverso la funzione di arrotondamento sviluppata dalla piattaforma, sono stati raccolti e devoluti alla Croce Rossa Italiana quasi 400.000 euro, pari a circa 1 milione di pasti.

L’iniziativa - che rientra all’interno della campagna globale 'Full Life' per il contrasto alla povertà alimentare nei 10 mercati in cui Deliveroo è presente - dà la possibilità ai clienti italiani di Deliveroo di utilizzare l’app non solo per ordinare qualcosa di buono, ma anche per fare del bene e aiutare chi oggi è più in difficoltà.

Attraverso una nuova funzione tecnologica disponibile in app, è possibile arrotondare il conto al momento del pagamento e donare la differenza alla Croce Rossa Italiana. I proventi sono utilizzati dalla Cri per il contrasto alla povertà alimentare, fornendo cibo e beni di prima necessità alle persone e alle famiglie che ne hanno più bisogno, La campagna di raccolta fondi rientra nell’ambito della più ampia collaborazione tra Deliveroo e la Croce Rossa Italiana per il sostegno alle comunità e ai territori nei quali la piattaforma opera.

Una collaborazione che prevede anche corsi di primo soccorso per i rider che collaborano, in qualità di lavoratori autonomi, con l’app e attività di volontariato aziendale che vedono protagoniste le persone che lavorano negli uffici italiani di Deliveroo. Nel primo caso, i rider - che partecipano su base volontaria - hanno la possibilità di acquisire conoscenze e informazioni su come allertare correttamente il sistema di soccorso e la corretta chiamata al 118/112, come riconoscere un'emergenza con l’accertamento delle condizioni dell’infortunato e l’autoprotezione, come attuare gli interventi di primo soccorso, comprese le manovre di BLS (Basic Life Support), ma anche informazioni su traumi, malori, ferite ed emorragie. Nel secondo caso, i componenti del team di Deliveroo Italy hanno l’opportunità di dedicare parte del proprio orario di lavoro ad attività di volontariato, affiancando i Volontari della Croce Rossa Italiana nel confezionamento dei pacchi alimentari destinati alle persone più bisognose.

“Quella con la Croce Rossa Italiana è una collaborazione a tutto tondo, che è parte della nostra identità” ha detto Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy. “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti finora che permettono di offrire un aiuto concreto a chi oggi è più in difficoltà e dimostrano quanto Deliveroo e la tecnologia che ci guida siano davvero capaci di agire a supporto delle comunità nelle quali operiamo, contrastando un problema, come la povertà alimentare che ancora colpisce tanti, troppi, italiani”, ha spiegato.

“La lotta alle povertà, in particolare quella alimentare, è da sempre una priorità per le volontarie e i volontari della Croce Rossa Italiana. Siamo impegnati quotidianamente per sostenere numerosi nuclei familiari, alcuni dei quali pagano ancora gli effetti socio-economici della pandemia. Ringrazio le aziende che, come Deliveroo, collaborano con la Cri e scelgono di sostenere il nostro impegno a favore di chiunque abbia bisogno di sostegno. Siamo l’Italia che Aiuta!”, così Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.