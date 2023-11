Engineering-42Roma Luiss, scuola di coding senza professori, rette e titoli di studio

Per accelerare sulla formazione e lo sviluppo delle competenze per vincere la sfida della trasformazione digitale del Paese

Accelerare sulla formazione e lo sviluppo delle competenze per vincere la sfida della trasformazione digitale del Paese. E' questo l’obiettivo della nuova partnership tra 42Roma Luiss, la rivoluzionaria scuola di coding senza professori, né rette e né classi ed Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa guidata dal ceo Maximo Ibarra.

L’azienda, da sempre impegnata nella diffusione della cultura digitale attraverso collaborazioni con importanti realtà del mondo della formazione, diventa così unico tech partner di 42Roma Luiss iniziando una collaborazione finalizzata a formare nuovi talenti su tecnologie all’avanguardia come l’Intelligenza Artificiale, il digital twin e la realtà aumentata. Engineering contribuirà alle attività didattiche della scuola con docenze, workshop e sessioni di mentoring, che permetteranno ai 'coders' della 42 di lavorare su use case e di misurarsi in challenge aziendali, tutti incentrati sull’uso e la gestione delle tecnologie all’avanguardia.

Il primo passo sarà il nuovo 'AI Lab', laboratorio dedicato all’Intelligenza Artificiale, al via da giovedì 23 novembre con l’obiettivo di stimolare gli studenti nell’applicare e trovare soluzioni attraverso l’IA.

Nata dal modello francese di École42, la scuola, con sede a Roma nell’hub di LVenture come uno dei 52 campus del network globale, prevede un percorso di apprendimento peer-to-peer con diversi percorsi di specializzazione. Dall’apertura ad oggi, la scuola ha già preparato oltre 450 'fuoriclasse del digitale' per le aziende e la Pubblica amministrazione del Paese.

Il lancio della partnership con Engineering coincide con il periodo delle cosiddette 'Piscine', tre round di selezioni che individuano ogni anno i 150 ragazzi più meritevoli. Per accedere alla scuola, infatti, non servono capacità pregresse di coding: la selezione si basa solo sul talento e sul merito e, dopo due test online di logica, è possibile immergersi in una full-immersion di coding (della durata di quattro settimane) per diventare studente di 42Roma Luiss.

Sono aperte le iscrizioni per la terza e ultima Piscine 2023, in programma tra lunedì 27 novembre e venerdì 22 dicembre.