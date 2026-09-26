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Formazione, Net Forum: una rete attiva per trovare soluzioni innovative ai cambiamenti

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Il presidente del Net Forum Calvaruso a Firenze: “Mettere in collegamento bisogni delle imprese e dinamiche industriali dei territori per generare un benessere individuale e diffuso”

Antonello Calvaruso, presidente del Net Forum - (Foto Adnkronos)
Antonello Calvaruso, presidente del Net Forum - (Foto Adnkronos)
26 settembre 2026 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il Net Forum è un processo continuativo di partecipazione di tutti gli attori, gli stakeholder della formazione e delle politiche attive del lavoro”. Lo ha detto Antonello Calvaruso, presidente del Net Forum, intervenendo a Firenze al laboratorio dedicato a competenze, filiere e territori. “Si compone di incontri territoriali tematici - ha spiegato - e quello di oggi a Firenze è sull’industria e sulle capacità degli attori che caratterizzano i sistemi industriali dei territori di fare rete, ma una rete che non sia triste, bensì una rete attiva di partecipazione e di concertazione, per ritrovare sempre soluzioni innovative soprattutto in un mondo che ha una forte accelerazione sui cambiamenti”.

Secondo Calvaruso, il Net Forum attraverso il lavoro laboratoriale “facilita l’incontro” e consente di far emergere idee tra attori che spesso “partecipano allo stesso processo ma hanno linguaggi differenti”.

Da Firenze, ha aggiunto, “ci aspettiamo che possa emergere questo tipo di meccanismo di collegamento tra quelli che sono i bisogni delle imprese e la necessità dei territori di fare tutt’uno delle dinamiche industriali per riportarle sui territori e generare un benessere che sia tanto un benessere individuale quanto diffuso e territoriale”.

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formazione politiche attive del lavoro competenze filiera territori
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