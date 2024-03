Industria Felix, On. Fidanza :“Le nostre eccellenze vanno sostenute in Europa”

Crescono i fatturati nel Nord Ovest, in Piemonte (20,3%), Liguria (34,1%) e Valle d’Aosta (43,8%): sono i dati presentati al Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino nell’ambito del 54° evento Industria Felix, 6° edizione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta che competono. “Un evento molto positivo perché mette in rete importanti eccellenze del territorio, del Piemonte, ma anche della Liguria e della Valle d’Aosta – dichiara l’europarlamentare Carlo Fidanza – eccellenze che devono essere sostenute anche in Europa con politiche concrete, un maggiore bilanciamento della transizione verde con maggiore attenzione alla competitività”.