'Il lavoro e la tutela della sicurezza dei lavoratori come sapere scolastico'. È questo il titolo del convegno tenuto dalla Confsal, presente alla 23ma edizione del Salone Ambiente e Lavoro presso Bologna Fiera insieme con la confederazione di imprese Cifa Italia, il fondo interprofessionale Fonarcom e l’ente paritetico Epar. Un’occasione per sottolineare come la scuola sia il luogo migliore per instillare nei giovani la cultura della sicurezza sul lavoro.