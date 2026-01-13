circle x black
Cerca nel sito
 

Infortuni, Fazzari (Fater): "Formazione centrale, oltre 115mila ore all'anno su sicurezza sul lavoro"

sponsor

Infortuni, Fazzari (Fater):
13 gennaio 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Prevenzione vuol dire ovviamente anche formazione, che è un investimento che facciamo per fare in modo che tutti i giorni le persone possano aumentare le loro capabilities, quindi le loro competenze sul tema della sicurezza. Nel 2025 abbiamo investito qualcosa come più di 115.000 ore all'anno in sicurezza sul lavoro, che vuol dire più di 70 ore per persona all'anno sulla tema ed è un investimento in aumento del quasi 50% rispetto all'anno precedente. E' un tema su cui non si sta mai fermi. E non è soltanto il programma e la quantità, ma anche il come lo facciamo. Per esempio abbiamo attivato già da un paio d'anni un format di gamification, perché cerchiamo di dare alla sicurezza anche un format di gioco, di competizione che, esattamente come la musica, è qualcosa che rimane più impresso e che coinvolge maggiormente le persone". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Antonio Fazzari, General Manager and Chief Operating Officer di Fater, player di rilievo nel mercato dei prodotti igiene casa e igiene persona, sulle misure messe in campo in materia di formazione.

E Fazzari sottolinea che "un'azienda più sicura è anche un'azienda più capace di crescere, piena di energia, dove le persone si parlano in maniera più diretta. Quindi la sicurezza sul lavoro è veramente un tema dove vinciamo tutti, ecco perché ci investiamo così tanto", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
infortuni formazione sicurezza sul lavoro investimento
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza