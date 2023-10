Inps, Ghiselli (Civ): "Nel 2022 drastica riduzione spesa e ore cig, +8,8% contributi versati"

"La ripresa registrata nel 2022 ha avuto un riscontro nell’attività e nei dati rilevati direttamente dall’Inps, in particolare per quanto concerne la drastica riduzione, rispetto all’anno precedente, della spesa e delle ore utilizzate di Cassa Integrazione e Guadagni nelle sue diverse tipologie (da circa 6 miliardi di euro a circa 1 miliardo di euro; da 989 milioni di ore a 145 milioni di ore), con 865 mila lavoratori coinvolti dalle sospensioni rispetto ai 3 milioni dell’anno precedente". Così nella sua relazione al Rendiconto sociale 2022 il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, Roberto Ghiselli.

"Sono inoltre cresciuti i lavoratori assicurati, di 727.357, e i contributi versati (+ 8,8%). Il 2022 ha visto una dinamica diversificata del volume delle altre prestazioni erogate dall’Istituto, e delle relative uscite economiche, in particolare come conseguenza del mutato quadro normativo", ha continuato Ghiselli presentando il Rapporto oggi nella sede della direzione generale dell'Inps a Roma. "La spesa per le pensioni è cresciuta in termini nominali del 3,8%, valore inferiore alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo registrata nell’anno, pari all’8,1%, e le pensioni previdenziali complessivamente liquidate nel 2023 sono state 28.375 in meno rispetto all’anno precedente (- 3,1%)".