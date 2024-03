Lavoro domestico, Breccia Fratadocchi (Vicepres. Nuova Collaborazione): "Troppe donne rinunciano alla carriera per l'impegno famigliare"

Sono 894mila i lavoratori domestici in Italia, di cui 429mila badanti, numero in aumento a causa dell'invecchiamento della popolazione italiana e la crescente richiesta di assistenza. Una fotografia importante, caratterizzata da dati e proposte di intervento significative, quella descritta nella tavola rotonda 'Il potenziale del lavoro domestico. Ripensare il lavoro di cura secondo nuove prospettive fiscali e occupazionali' organizzata da Nuova Collaborazione. “Il peso del lavoro di cura ricade ancora principalmente sulle spalle delle donne – ha ricordato Filippo Breccia Fratadocchi, vice presidente di Nuova Collaborazione – Troppo spesso sono costrette a rinunciare alla carriera per prendersi cura dei propri cari. Attraverso questo studio vogliamo lanciare proposte per riconoscere il valore del lavoro di cura e supportare coloro che lo svolgono".