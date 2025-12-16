circle x black
Lavoro, Onorato: "LaborDì occasione preziosa per i giovani"

Alessandro Onorato
16 dicembre 2025 | 16.25
Redazione Adnkronos
"Complimenti a Lidia Borzì e alle Acli. È un'iniziativa stupenda, che dovrebbe essere istituzionalizzata da tutte le amministrazioni d'Italia, ma anche dal governo nazionale. Il fatto che un’associazione così importante dia l'opportunità a tanti giovani di poter incontrare le aziende e iniziare a capire come funziona il mondo del lavoro - visto che oggi i ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento e anche di poter sbagliare, di potersi rialzare e capire qual è la loro strada - è davvero una cosa preziosa". Sono le dichiarazioni di Alessandro Onorato, assessore Turismo Sport e Grandi eventi di Roma, all’edizione 2025 di LaborDì a Roma, l’evento organizzato dalle Acli della Capitale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

"Come parola chiave dell'evento odierno "ho scelto 'impegno', perché quando ero ragazzo ero molto vivace, e solitamente i vivaci tendono ad essere esclusi immediatamente perché sono più faticosi da seguire - spiega l’assessore - Credo che quella vivacità, presente oggi in molti ragazzi e sempre più diffusa, debba essere canalizzata sull'impegno".

"Pertanto, far capire alle nuove generazioni che solo attraverso l'impegno otterranno un futuro - e che questo sarà migliore tanto più il loro impegno sarà forte - credo sia un dovere nostro, della società e nostro Paese, perché l'Italia è un Paese straordinario, dalle potenzialità uniche, ma sta a noi fare in modo di valorizzare questa nuova generazione", conclude.

