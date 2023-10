A Cinecittà World arriva 'Cinefiera horror show', prima fiera in Italia dedicata ad Halloween

"Per la prima volta si terrà in Italia una fiera campionaria dedicata al mondo di Halloween, il 21 e 22 ottobre la 'Cinefiera horror show' verrà ospitata nei padiglioni e nei set di Cinecittà World, il parco del cinema e della tv. E' la prima volta che una fiera del genere si fa in Italia, ma anche il format è di grande successo nel mondo. E rappresenta, racconta e apre uno spaccato su un mondo, quello di Halloween, che è fatto di prodotti, di decorazioni, di vestiti, di trucchi e di giochi". Così, con Adnkronos/Labitalia, Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World, annuncia l'ultima novità del parco della tv e del cinema della Capitale.

"Nei due giorni di fiera -sottolinea- avremo padiglioni, stand, contest di trucco ed effetti speciali. E avremo ospiti alcuni tra i più grandi protagonisti del mondo horror italiano tra registi, attori e doppiatori: da Mercoledì al Silenzio degli innocenti ai film di Lamberto Bava".

La Cinefiera Horror Show, prodotta da Streets of Undead, promette due giorni ‘spaventosi’ di puro intrattenimento tra spettacoli, contest originali, make-up point per lasciarsi trasformare in creature mostruose, dimostrazioni live di make-up body art e laboratori di make-up per bambini. Numerosi gli espositori a tema che invaderanno il parco divertimenti del cinema e della tv di Roma con il mostruoso Horror Village che sorgerà tra zucche stregate, balle di fieno, le 13 attrazioni da paura del Parco e le bare del cinema dove scattarsi un selfie accanto ai feretri di It, Frankenstein, Freddy Krueger, Jason (venerdì 13), Dracula e Ghost Face (Scream).

Manikomio, Horror House e U-571 Erotika saranno infestati dai migliori figuranti Horror provenienti da tutta Italia, ma il programma della Fiera Horror più cinematografica e innovativa d’Italia prevede anche Meet Greet con i professionisti del cinema horror oltre a giochi, gadget, fumetti a tema e tanto divertimento per tutti.

Sabato 21 ci sarà il Contest dark halloween cosplay a cura di Epicos sul palco della Cinecittà Street, mentre nel Teatro 4 andrà in scena lo spettacolo live Vix Vocal, uno show di doppiaggio live mai visto prima, con le voci italiane degli attori preferiti dal pubblico, tra cui: la doppiatrice di Mercoledì, le voci italiane di Leonardo di Caprio, Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Thor, The Walking Dead e la Casa di Carta.

Per i più temerari, domenica 22 alle ore 15 al Teatro 4 va in scena l’Horror creative content trailer: favolose proiezioni di teaser e trailer horror-thriller, progetti di giovani professionisti registi e produttori con tante special guests. Alle ore 16 si alza il sipario sullo show live mozzafiato 'Ore d’Orrore' per scoprire insieme agli ospiti d’eccezione i segreti del genere più ricco di suspense. Fino alle 17 è possibile assistere alla trasformazione di bellissime modelle in creature spaventosamente affascinanti con la dimostrazione demo make-up body art. Halloween a Cinecittà World non finisce qui: dal 28 ottobre al 5 novembre il Parco sarà aperto tutti i giorni e la notte per tre grandi Halloween Nights il 28, 31 ottobre –la notte delle streghe- e 4 novembre con feste, spettacoli dal vivo, cene a tema, concerti, dj set e il magico spettacolo del Circo Bianco.