Fiere, Cellie: "Salone del Camper celebra vacanza sostenibile ed esperienziale in costante crescita"

“Il Salone del Camper è molto di più di una semplice esposizione di veicoli ricreazionali, che pure rappresentano il livello di evoluzione tecnologica a cui le casse produttrici di questo comparto sono arrivate; è la celebrazione di una vacanza rigenerante, sostenibile e senza restrizioni, che evidenzia una forma di turismo esperienziale in costante crescita di popolarità. Il camper, infatti, non rappresenta solo un mezzo per viaggiare, ma autentico stile di vita, lusso di muoversi in libertà, autonomia e sicurezza”. Ad affermarlo Antonio Cellie, amministratore delegato Fiere di Parma, in occasione della 14ma edizione del Salone del Camper, la più importante fiera e seconda a livello internazionale dedicata al caravanning e al turismo en plein air in Italia che si è aperta ieri alla Fiera di Parma. Un'edizione record con +20% di spazio espositivo, oltre 350 espositori (+17%), 553 mezzi esposti.