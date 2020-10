Centromarca, sostenibilità open air

Fino al 31 ottobre Milano ospita la mostra fotografica open air ‘Il futuro è guardare oltre -industria di marca e sostenibilità’. L’esposizione, promossa da Centromarca, patrocinata dal Comune di Milano, inserita nel calendario di manifestazioni del Festival dello sviluppo sostenibile 2020, organizzato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), documenta l'ampio e articolato impegno della moderna industria di marca in campo ambientale e sociale. Un valore questo condiviso anche dal Comune di Milano e che l’assessore alle Politiche del lavoro del Comune di Milano ha sottolineato ricordando come le marche e le imprese non siano solo produttori di beni o servizi, capaci di soddisfare un bisogno, quanto piuttosto promotrici di idee e visioni del mondo.