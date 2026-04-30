Nasce ContareAssociati Srl STP: innovazione, continuità e visione integrata per la consulenza del futuro

In collaborazione con Media Duemila

Lo storico studio dei dottori commercialisti Rossi, Miazzo, Gianetti, Varallo, Maggi, Donna, Carnevale Maffè, annuncia la propria trasformazione in ContareAssociati Srl – Società tra Professionisti (STP), segnando un passaggio strategico che unisce continuità professionale, innovazione organizzativa e una nuova visione integrata della consulenza.

L’operazione rappresenta la naturale evoluzione di una realtà che da 29 anni opera con gli stessi professionisti fondatori, consolidando nel tempo un’identità fondata su competenza, affidabilità e capacità di accompagnare imprese e clienti nei processi di crescita, riorganizzazione e sviluppo.

Dal 1997, Contare Associati offre servizi legati al settore economico, fiscale e legale, a livello nazionale e internazionale, con un approccio che il sito istituzionale sintetizza nel concetto di “Joint effort for your business”, espressione che racconta perfettamente la filosofia dello Studio: un rapporto personale di fiducia con il cliente, una consulenza costruita su misura e una collaborazione costante orientata al risultato.

Nel corso degli anni sono state sviluppate realtà complementari come Contare S.r.l., Contarevi S.r.l. e Contare Milano S.r.l., società nate per ampliare l’offerta di servizi integrati e specializzati, rafforzando la capacità dello Studio di rispondere alle esigenze sempre più complesse delle imprese moderne.

La trasformazione in Società tra Professionisti (STP) consente oggi di concentrare in un unico nuovo veicolo societario le attività professionali e i servizi integrati, valorizzando le opportunità offerte da una normativa di recente introduzione che favorisce modelli organizzativi più moderni, efficienti e multidisciplinari.

Questo nuovo assetto rafforza ulteriormente la missione di Contare: offrire un servizio di elevata qualità professionale nell’ambito economico, fiscale, amministrativo, societario e patrimoniale, mantenendo al centro l’aggiornamento costante, il confronto quotidiano e la piena integrazione con altri professionisti e consulenti specializzati. Professionalità e innovazione rappresentano da sempre il motore della crescita e il valore distintivo al servizio delle imprese.

ContareAssociati Srl STP, con sede a Milano e Novara, oggi è composta da 13 Dottori Commercialisti e 15 assistenti, oltre a una rete di collaboratori esterni fortemente integrati con specializzazioni specifiche di natura legale, contabile e immobiliare.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.contare.com.

Dichiarazione di Mauro Rossi, socio fondatore di ContareAssociati: “Questa trasformazione rappresenta per noi un passaggio importante, non solo sotto il profilo societario ma soprattutto culturale e strategico - dichiara Mauro Rossi, socio fondatore di ContareAssociati -. Dopo quasi trent’anni di attività, abbiamo scelto di trasformare la nostra struttura per offrire ai clienti un modello ancora più moderno, integrato ed efficiente, capace di rispondere con tempestività e visione alle sfide del mercato. La STP ci permette di valorizzare ancora di più il lavoro di squadra, la multidisciplinarietà e quella relazione di fiducia che da sempre è alla base del nostro modo di fare consulenza.”