Previdenza, Gelera (Inps): “Inca e Inps insieme per affrontare emergenze storiche”

“Leggendo il Bilancio Sociale dell’Inca ho rivisto la storia dell'Inps degli ultimi anni, quindi una storia che ci ha visto in collaborazione e affrontare quelle che sono state le sfide che ci si sono presentate, con tutte le prestazioni erogate e messe in campo per fronteggiare le emergenze di natura sanitaria e meteorologica”. Con queste dichiarazioni il commissario straordinario dell’Inps Micaela Gelera è intervenuta a margine dell’evento di presentazione del Bilancio Sociale 2022 da parte di Cnel e riferito agli ultimi cinque anni, che traccia un quadro di forte crescita della domanda di tutela individuale da parte dei cittadini e cittadine italiani e stranieri.