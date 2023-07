Inps: per i 125 anni medaglia commemorativa con certificato Nft

Una medaglia commemorativa digitale per celebrare i 125 anni di Inps non solo per ripercorrere il passato, ma soprattutto guardare al futuro dell’Istituto e del welfare. Questa medaglia digitale, presentata oggi a Roma con il partner Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, rappresenta proprio il connubio tra identità, innovazione e storia alla base di questa celebrazione. Un'opera d'arte unica o un oggetto di collezione. Con l’Nft, è possibile, inoltre, garantire l'autenticità e la provenienza di ciascuna medaglia. Ogni medaglia può essere registrata come un token unico sulla blockchain, fornendo una prova digitale della sua autenticità e proprietà.

Inoltre, gli Nft consentono di tracciare facilmente le transazioni e i trasferimenti di proprietà delle medaglie, semplificando il processo di vendita e collezionismo.Oggi è stata presentata la prima iniziativa di coniazione della medaglia celebrativa con certificato Nft. E' una medaglia che, a prescindere dal suo conio fisico, è legata ad un Nft (Non-Fungible Token). Si tratta di una forma di token digitale che utilizza la tecnologia blockchain per garantire l'autenticità, l’unicità, la proprietà e la tracciabilità di un'opera d'arte digitale, un oggetto collezionabile o qualsiasi altro elemento digitale.

A differenza delle criptovalute che sono fungibili (cioè possono essere scambiati con altre unità identiche), gli Nft rappresentano un oggetto specifico, un pezzo digitale unico nel suo genere. Ogni Nft ha un codice di identificazione su blockchain che garantisce la sua autenticità e proprietà. Gli Nft devono la loro popolarità nel mondo dell'arte digitale e della cultura popolare, in quanto offrono l’opportunità agli artisti di vendere le proprie opere digitali direttamente ai collezionisti. I token consentono di stabilire la proprietà e i diritti d'autore sulle opere digitali, consentendo inoltre di tracciare le transazioni e gli scambi.

L'Nft fornisce una prova digitale e verificabile dell'autenticità. Essendo registrata sulla blockchain, l'identità e la provenienza della medaglia possono essere facilmente tracciate e verificate. L'Nft garantisce la proprietà esclusiva della medaglia. Poiché ogni Nft è unico non fungibile, solo il possessore del token ha il diritto di rivendicare la proprietà della medaglia. Questo conferisce un senso di esclusività e status al possessore, poiché non può essere duplicata o posseduta da altre persone senza il trasferimento del token Nft.

Le medaglie commemorative Nft sono per loro natura uniche e non riproducibili. Poiché ogni Nft ha un codice di identificazione univoco, solo il possessore di quel particolare Nft può rivendicare la sua proprietà. Questo aspetto della scarsità e dell'unicità può aumentare il valore collezionistico delle medaglie commemorative digitali. L'Nft può consentire al possessore di stabilire i diritti d'autore sulla medaglia. Ciò significa che il possessore potrebbe ottenere benefici futuri, ad esempio nel caso di utilizzo o commercializzazione dell'opera.

Gli Nft possono rappresentare qualsiasi oggetto immateriale di valore digitale, come immagini, video, musica, giochi o tweet. La tecnologia blockchain consente di verificare l'autenticità e la provenienza di un'opera digitale è per questo che gli Nft stanno rivoluzionando l’acquisto, la vendita e la collezione delle opere d’intelletto digitali.

La prima medaglia Nft conosciuta è chiamata 'Quantum' ed è stata creata nel 2014 dallo sviluppatore di blockchain Kevin Abosch. La medaglia rappresenta un'opera d'arte digitale che rappresenta un volto astratto. E' stata registrata sulla blockchain come un token non fungibile, garantendo la sua autenticità e proprietà. 'Quantum' è considerata la prima medaglia Nft perché è stata la prima a essere creata e venduta come un token digitale unico. Questa creazione ha aperto la strada per l'utilizzo di Nft nel mondo dell'arte e ha contribuito a stimolare l'interesse e lo sviluppo successivo di questo settore.

Da allora, il mercato delle medaglie commemorative Nft si è evoluto notevolmente, con artisti, collezionisti e organizzazioni che utilizzano la tecnologia blockchain per creare e scambiare medaglie digitali uniche e autentiche.

Caratteristiche L'Nft si basa sulla tecnologia blockchain, che è una rete decentralizzata e sicura che registra transazioni e attività in modo trasparente. La blockchain svolge un ruolo fondamentale nell'assicurare l'autenticità e la tracciabilità delle medaglie commemorative Nft.

Gli Nft fungono da certificato di autenticità digitale per le medaglie commemorative. Grazie alla loro presenza sulla blockchain, è possibile verificare facilmente l'autenticità di una medaglia e confermare la sua provenienza, riducendo il rischio di contraffazione. Gli Nft possono includere smart contract protocolli programmabili che stabiliscono le condizioni e i termini di utilizzo di una medaglia. Questo può consentire all'artista o all'organizzazione di detenere i diritti d'autore sulla medaglia e di stabilirne modalità di utilizzo e rivendita. La natura digitale delle medaglie commemorative Nft consente un accesso globale al mercato.

Collezionisti da tutto il mondo possono acquistare, vendere e scambiare medaglie commemorative senza limitazioni geografiche. Questo amplia le opportunità per gli artisti, gli organizzatori di eventi e i collezionisti stessi di raggiungere un pubblico più vasto e diversificato. L'arte digitale è stata spesso soggetta a problemi di copia e riproduzione non autorizzata.

L’adozione di tecnologie Nft ha consentito agli artisti di autenticare e valorizzare le loro opere digitali, creando un mercato per la vendita e la collezione di arte digitale unica e autentica. Le medaglie commemorative basate su tecnologia Nft hanno aperto la strada all'innovazione e alla sperimentazione nel campo del design e dell'interazione con le medaglie. Gli Nft possono includere elementi interattivi, come immagini 3D, animazioni o suoni, che arricchiscono l'esperienza del possessore e aggiungono un elemento di coinvolgimento dinamico.