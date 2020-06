Nasce Italy China Academy, piattaforma e-learning

(Foto di repertorio)

La Cina è ormai da anni sotto i riflettori non solo per il suo rapidissimo sviluppo economico ma anche per il grande balzo tecnologico che l’ha portata a competere con le maggiori potenze mondiali. Per interagire con la seconda economia del pianeta, è sempre più necessario essere informati e soprattutto al passo con i nuovi strumenti che la tecnologia mette ormai a disposizione di tutti. La Cina oggi rappresenta un'occasione di crescita senza precedenti per le nostre aziende ma, allo stesso tempo, si presenta come una sfida dalle complesse sfaccettature.

Per aiutare imprese, istituzioni e professionisti che lavorano con la Cina, o ambiscono a farlo, la Scuola di formazione permanente della Fondazione Italia Cina e Skilla hanno ideato Italy China Academy, la prima piattaforma e-learning interamente dedicata alla formazione di manager e figure aziendali chiave (come Ceo, Hr e responsabili formazione) che vogliono migliorare il proprio business e comprendere in ottica strategica come approcciare il mercato cinese.

Questo strumento, che vanta il contributo di importanti partner come Dentons e Tencent Ibg, offre l'opportunità di potenziare le proprie performance con il partner, il cliente o il dipendente cinese attraverso un percorso di formazione online, che fornisce gli strumenti culturali, strategici, legali, di marketing e di finanza per realizzare un progetto di successo in Cina. L’Academy è stata presentata davanti a una cinquantina di aziende nel corso di un incontro che si è tenuto presso la sede di FederlegnoArredo.

“La recente visita del presidente Xi in Italia - dichiara Francesco Boggio Ferraris, direttore della Scuola di formazione permanente della Fondazione Italia Cina - e la sigla di accordi che spaziano dalla cooperazione scientifica al commercio elettronico dimostrano che tra i nostri Paesi il dialogo è vivace e ricco di opportunità. Per coglierle, è indispensabile essere preparati. Formarsi ai nuovi modelli di leadership e alla company culture dei nuovi protagonisti dell’economia globale è oggi non solo possibile ma anche intuitivo e piacevole, grazie a Italy China Academy”.

Tutti i moduli online sono costruiti con un metodo che rende il percorso semplice e concreto. Il corso online è suddiviso in quattro principali categorie: Cultura e Soft Skills, Management e Business Strategy, Amministrazione e Finance, Marketing e comunicazione. Ogni modulo è composto da video-contenuti trattati da professionisti e docenti di altissimo profilo, applicazioni pratiche, conoscenze fondamentali e curiosità da conoscere, infografiche con una sintesi visuale dei concetti più importanti. Il tutto progettato con metodi didattici interattivi e coinvolgenti che alla fine del percorso daranno ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie per diventare veri China specialist.

“Optare per una formazione digitale attraverso una Academy - conferma Franco Amicucci, Ceo di Skilla - è una scelta che permette alle aziende di ampliare la propria platea di utenti e di far fare un salto di qualità all’offerta formativa interna. Nel caso di realtà che lavorano con la Cina, questo passaggio è forse anche più necessario visto che si interagisce e si compete con un Paese che ha scelto innovazione e tecnologia come parole d’ordine del proprio percorso di sviluppo”.