L'intermediario immobiliare diventa digital con virtual tour e chat whatsapp

Carta e telefono sempre più lontani per l’intermediario immobiliare del futuro. Parola del Gruppo Tecnocasa. "Il Gruppo - dice in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Francesco Montesanti, amministratore delegato Tecnomedia srl, Gruppo Tecnocasa - è costantemente impegnato nella progettazione di strumenti che consentano agli affiliati di fare la differenza sul territorio e di avere un importante vantaggio competitivo".

"Il Gruppo da sempre - spiega - ha scelto di potenziare la flessibilità dei sistemi informatici per gestire al meglio i canali digital e per supportare lo sviluppo di moderni strumenti utili alla professione."

"Il franchisor - sottolinea - ha anche messo a disposizione delle agenzie affiliate un pacchetto pubblicitario, composto da strumenti studiati secondo il criterio di omnicanalità e proposti da Tecnomedia, società di servizi del Gruppo. Il settore dei servizi del Gruppo svolge un ruolo importante nel supportare i processi operativi rendendo più accessibili e utilizzabili le tecnologie complesse a tutto lo staff delle agenzie".

"Sul portale del Gruppo Tecnocasa e sui siti agenzia - ricorda Francesco Montesanti - i franchisees possono pubblicare gli annunci arricchendoli di foto statiche, piantine dinamiche, virtual tour, strumenti che consentono al cliente di visionare gli annunci anche solo digitalmente rendendosi conto di come è strutturato l’immobile di interesse".

"Altro strumento messo a disposizione delle nostre reti - racconta - è la chat whatsapp business sulle schede immobili per massimizzare i contatti ricevuti sui siti agenzia; questo permette allo staff dell’agenzia e al cliente di muoversi in un ambiente famigliare come quello di whatsapp che non necessita il presidio del pc e non crea nel cliente un percepito asettico come quello di un bot automatico".

"Per noi - commenta - è fondamentale pensare a un futuro basato sui valori di sempre, rimanendo concentrati sui nostri punti di forza rivelatisi vincenti in 40 anni di storia: crescita dei giovani, formazione interna permanente, utilizzo di un metodo operativo consolidato, trasmissione di comportamenti basati su trasparenza e rispetto del cliente. Nonostante il mercato immobiliare risenta della situazione socioeconomica globale, vogliamo continuare ad essere un’occasione di crescita e di rilancio economico per tutti coloro che appartengono al Gruppo o che ne vorranno fare parte".