Professioni, Cataldi (commercialisti): "Bilanciare ruolo e responsabilità"

“In un contesto professionale sempre più dinamico e complesso, il ruolo del commercialista è in costante evoluzione. Il Forum 2023 dell’Unione giovani commercialisti è pensato come un momento di riflessione e confronto su come bilanciare al meglio il nostro ruolo e le crescenti responsabilità che la professione impone e richiede. Con esponenti delle istituzioni, delle professioni, del mondo accademico e imprenditoriale esploreremo i ruoli di advisor, esperto, ausiliario e attestatore nel codice della crisi e dell’insolvenza, analizzando le relative responsabilità. Discuteremo delle criticità connesse agli incarichi in collegi sindacali, caratterizzati da una responsabilità pressoché illimitata e compensi ancora lontani dall’equità. Infine, ci soffermeremo sull'opportunità di intervento del commercialista nell’ambito delle diverse certificazioni che la delega fiscale aggiungerà a quelle già esistenti, in particolare in ragione delle competenze e dei presidi alla legalità che tale figura professionale può garantire alla collettività”. Lo ha detto Francesco Cataldi, presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, presentando il XVII Forum dei Giovani Commercialisti, dal titolo 'Il commercialista in equilibrio tra ruolo e responsabilità', in programma venerdì 15 dicembre dalle ore 10.00 presso l’Auditorium Antonianum (viale Manzoni 1, Roma).

Nel corso della giornata sono previste tre sessioni mattutine dal titolo “Il Ruolo di advisor, esperto, ausiliario ed attestatore nel CCI e le sue Responsabilità”; “Il Sindaco: tra responsabilità (ancora) illimitata ed (incerto) equo compenso” e “Un nuovo ruolo per il Commercialista o una naturale evoluzione? A che costo?”. Tra gli interventi, quelli di Chiara Gribaudo, vicepresidente commissione Lavoro Pubblico e Privato Camera dei deputati; Andrea de Bertoldi, componente commissione Finanze Camera dei deputati; ed Enrico Zanetti, già viceministro dell’Economia e delle Finanze.

Alle 14 interverrà Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze. Nel pomeriggio, tavola rotonda con Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia; Marta Schifone, componente XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato) Camera dei deputati; Francesco Savio, presidente Fondazione Centro Studi Ungdcec, Elbano de Nuccio, presidente Cndcec.