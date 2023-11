Turismo, Catani (FH55 Hotels): "Budget annuale alberghi pilastro per eccellenza operativa"

Il controllo di gestione nel settore alberghiero rappresenta un elemento cruciale per il successo e la sostenibilità delle strutture e la corretta costruzione del budget annuale è essenziale per garantire una solida base economica e operativa. A sostenerlo il vicepresident Operations del Gruppo FH55 Hotels e membro del direttivo dell’Aifbm Claudio Catani, dalla brillante carriera ai vertici dell’hôtellerie di lusso, che ha tenuto una lezione formativa, ieri, 20 novembre, in occasione dell’Hospitality Management Forum di Milano, evidenziando l'importanza del metodo Usali (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry) nella corretta stesura del budget alberghiero.

L'intervento di Claudio Catani all'Hospitality Management Forum promosso dall’Aifbm (Associazione italiana Food&Beverage Manager) ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico di professionisti dell'ospitalità. Il suo approccio alla gestione economica nel settore alberghiero ha ottenuto un plauso unanime per la sua chiarezza e rilevanza pratica. Il metodo Usali, presentato con abilità da Catani, si è rivelato un'efficace guida per la corretta stesura dei budget alberghieri, permettendo una gestione finanziaria solida e una pianificazione strategica senza pari.

Ampiamente riconosciuto nell'industria, il metodo Usali, utilizzato in America a partire dagli anni ‘20, fornisce un quadro standardizzato per l'elaborazione del budget. Claudio Catani ha enfatizzato l'efficacia di questo approccio, sottolineando come la sua corretta implementazione possa massimizzare l'efficienza operativa, garantire la trasparenza finanziaria e favorire la pianificazione strategica a lungo termine per le strutture alberghiere.

"Costruire un budget annuale solido e professionale è un passo cruciale nel garantire il successo e la crescita nel settore dell'ospitalità", ha dichiarato Catani. "Il metodo Usali offre una struttura affidabile e unificata che consente alle strutture di valutare con precisione le entrate, i costi e i margini, permettendo decisioni informate e strategiche", ha spiegato Le sue esperienze consolidate e l'intensa carriera alla guida degli alberghi di lusso italiani, permettono oggi a Claudio Catani di condividere con i principali player del settore le strategie e le tattiche utilizzate per elevare la performance operativa in una struttura alberghiera.

La lezione ha fornito agli operatori del settore un'opportunità preziosa per approfondire la gestione economica con un focus particolare sul budget annuale. Un budget ben costruito non solo facilita una gestione economica solida, ma si traduce anche in una maggiore capacità di adattamento alle sfide emergenti, garantendo la massima qualità dei servizi offerti ai clienti.

La lezione di Claudio Catani ha rappresentato inoltre un momento di grande valore per gli addetti ai lavori, offrendo spunti illuminanti e strumenti concreti per ottimizzare la gestione nelle strutture alberghiere.