Fiere, 'Domani Lavoro': "Un nuovo punto d'incontro tra aziende e lavoratori a Brescia"

Nasce 'Domani Lavoro', un nuovo punto d'incontro per favorire la conoscenza, la collaborazione e lo scambio tra aziende e lavoratori; una fiera innovativa dedicata al mondo del lavoro, delle risorse umane e al recruitment. "L'idea di una manifestazione come 'Domani lavoro', in programma presso il Brixia Forum di Brescia dal 9 all'11 novembre e organizzata da ProBrixia e Seven Events - dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Roberto Saccone, presidente della Camera di commercio di Brescia - nasce dall'esigenza, ormai impellente e trasversale a tutte le categorie economiche, di dare un concreto contributo alla soluzione al problema della ricerca di personale e del 'mismatch' tra domanda e offerta di lavoro che, come anche comprovato dall'ultima indagine Excelsior/Unioncamere, affligge le nostre imprese, il 47,8% delle quali fatica a reperire maestranze adeguate rispetto alle proprie necessità. Si tratta, inoltre, di un'importante occasione per ribadire il ruolo del Brixia Forum quale soggetto attivo nella promozione dell'economia locale, tramite l'organizzazione di iniziative di grande qualità".

"Alla manifestazione - spiega - sarà presente quella che possiamo considerare tutta la filiera interessata al mercato del lavoro, che va dalle imprese alle associazioni di categoria, dalle agenzie pubbliche e società di ricerca del personale alle università locali e agli Its, e ai soggetti che, a vario titolo, si occupano di formazione professionale".

"E' rilevantissima - sottolinea - l'importanza dell'occupazione femminile nell'evento. Una delle possibili soluzioni per conseguire un adeguato reperimento di forze lavoro va infatti ricercata proprio nell'incentivare il lavoro femminile che, in Italia, riscontra livelli ancora troppo bassi (55% di donne impiegate in attività lavorative, contro il 69,3% di media europea). Il potenziale disponibile è notevole, ma occorre creare le condizioni affinché questo possa esser sviluppato. A 'Domani lavoro' sarà peraltro presente, con un proprio desk, il Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di commercio di Brescia, proprio con l'obiettivo di supportare le donne che sono interessate ad entrare nel mondo del lavoro e di illustrare prospettive ed opportunità in ambito lavorativo per l'universo femminile".

"L'obiettivo principale della manifestazione - afferma Roberto Saccone - è quello di allineare, quanto più possibile, domanda e offerta di lavoro, fornendo una sede dove si possa creare uno stretto collegamento tra i soggetti della filiera, al fine di comprendere anche quali sono le reali esigenze delle imprese per indirizzare l'offerta formativa".

"Per ospitare la fiera è stata scelta Brescia - sottolinea - perché è una delle capitali economiche a livello europeo, soprattutto nel settore del manifatturiero, e vanta una lunga e consolidata tradizione imprenditoriale. Considerata l'importanza del capitale umano per la crescita di tutte le imprese del territorio, a qualsiasi settore esse appartengano, la Camera di commercio intende fornire loro, in tale ambito, un concreto sostegno, promuovendo attività utili a risolvere il problema del collegamento tra domanda e offerta di lavoro".

"Una manifestazione come 'Domani lavoro' - auspica - può inoltre rappresentare una sorta di laboratorio che mette ancora una volta Brescia al centro dell'attenzione, anche a livello nazionale, come realtà innovativa da un punto di vista imprenditoriale, ma anche inclusiva, sostenibile e con un elevato livello di qualità della vita".