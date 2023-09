"Lo sport è questo, accettare quando si più forti e accettare e quando non si è meno forti. In questi due anni sono stati più i momenti bui, e quindi il bronzo per me vale tantissimo, non è un oro ma quello arriverà". Lo ha detto Antonella Palmisano, campionessa olimpica di marcia e medaglia di bronzo a Budapest 23 dal palco di Digithon a Bisceglie, intervenendo insieme al presidente Fidal, Stefano Mei.