circle x black
Cerca nel sito
 

Tagliavanti (Cciaa Roma): "Al via Maker Faire, 400 innovazioni per 3 giorni di futuro"

sponsor

La tredicesima edizione della manifestazione promossa e organizzata dall'Ente Camerale al Gazometro a Roma.

Maker Faire 2025
Maker Faire 2025
17 ottobre 2025 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Saranno tre giorni di futuro al Gazometro a Roma, ci sono 400 innovazioni esposte, che riguardano tutti i settori della nostra vita e del nostro lavoro. Dall'intrattenimento ai settori della digitalizzazione, all'organizzazione della robotica, mobilità, agri food. Non c'è settore della nostra vita che non venga in questo momento interessato dall'innovazione. Tra l'altro quest'anno c'è un'innovazione che accelera tutte le innovazioni: l'intelligenza artificiale, che sta decuplicando la forza delle novità. Venire alla Maker Faire significa conoscere questo mondo che ci sta venendo incontro con grande velocità, ma significa anche, questo è importantissimo, parlare con gli innovatori". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, all'apertura della tredicesima edizione del 'Maker Faire Rome', la manifestazione promossa e organizzata dalla Camera di commercio di Roma fino al 19 ottobre negli spazi del Gazometro Ostiense.

E Tagliavanti sottolinea che "è importante il dialogo tra le persone normali e l'innovatore, perché in questo dialogo si riconferma il fatto che l'innovazione è una cosa importante solo se al centro c'è l'interesse delle persone", conclude.

E per Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per l'innovazione ""Maker Faire è una piattaforma che, nonostante il raggiungimento della tredicesima edizione, funziona. Funziona perché non è un evento aperto soltanto agli addetti ai lavori, ma è aperto a tutti, ai cittadini, alle famiglie, agli studenti, alle start-up, alle multinazionali, alle piccole imprese, agli artigiani. Quindi è un open innovation dove tutti possono scambiarsi idee, possono incontrarsi, possono scambiarsi esperienze".

Numeri importanti, quelli della tredicesima edizione: "380 stand, 30 università, 30 scuole secondarie, istituti di scuole secondarie provenienti da tutta Italia, stamattina abbiamo 9.500 bambini. Ma è la punta dell'iceberg di un lavoro che noi facciamo tutto l'anno, siamo sempre 'aperti' nel ricercare novità che poi presentiamo in questa tre giorni, in questo fine settimana di ottobre, in questa che è una grande festa aperta a tutti", sottolinea.

"Io sono sicuro che anche quest'anno riusciremo a dare il contributo che ha permesso, in oltre dieci anni, di creare un ecosistema qui, su Roma, particolarmente interessante sull'innovazione. E oggi intelligenza artificiale, digitalizzazione, sono i temi che tutti cercano di affrontare per cercare di migliorare la vita di ognuno di noi", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ict innovazione startup start up Lorenzo Tagliavanti Cciaa Roma Maker Faire
Vedi anche
Attentato a Ranucci, un vicino casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza