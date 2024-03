Startup: Piuma Care debutta nella gdo con linee 'setole attive' e 'visible active'

Piuma Care, start-up veneta che studia e realizza spazzolini di design e altri prodotti per l’oral beauty care quotidiana, arriva per la prima volta sugli scaffali della Grande distribuzione organizzata, puntando con questa operazione a raggiungere i 2 milioni di euro di fatturato. Dal mese di aprile sarà possibile trovare la nuova linea di prodotti Setole Attive del brand veneto nei 22 ipermercati, con l'insegna Iper La grande I del gruppo Finiper, presenti in Veneto, Lombardia e Piemonte, e in 30 punti vendita Alì Supermercati, catena di ipermercati e supermercati della famiglia Canella, presente in tutte le province di Veneto ed Emilia-Romagna.

La nuova linea pensata per la gdo raccoglie lo spazzolino dal design funzionale e manico ergonomico con setole attive che a contatto con l’acqua rilasciano gradualmente i principi attivi, che nutrono così i tessuti gengivali, tre dentifrici della famiglia visible active, con carbone sbiancante, vitamina c per gengive più forti ed echinacea, più due collutori specifici, uno per rinforzare la salute delle gengive e uno coadiuvante allo sbiancamento dentale.

Gli spazzolini della linea setole attive sono gli unici spazzolini attualmente presenti nella gdo con l’innovativa tecnologia brevettata che permette il rilascio graduale dei principi attivi di vitamina c, echinacea e carbone e sono disponibili in cinque esclusive colorazioni: bianco, rosa, verde, nero, magenta.

“Il mercato dell’oral care -commenta Michele Longato, ceo di Piuma- sta attraversando una transizione sempre più marcata verso l’area di cura della persona e della bellezza che noi definiamo oral beauty. Stiamo assistendo alla crescita di una percezione più ampia e positiva dell’igiene orale come parte integrante del benessere quotidiano delle persone. Abbiamo quindi deciso di esplorare un mercato come quello dell’oral care della gdo, dal valore complessivo di circa 400 milioni di euro solo in Italia, per essere più vicini ai nostri clienti e raggiungere più facilmente coloro che non hanno ancora potuto testare la nostra tecnologia. Come tutti i nostri prodotti anche quelli di questa linea uniscono design italiano, innovazione, ricerca scientifica e sostenibilità ambientale”

“Siamo partiti con la nostra start up – prosegue Longato- nel periodo della pandemia da Noventa di Piave e siamo arrivati a produrre 700mila spazzolini nell’ultimo anno e a conquistare 30 paesi tra Europa e Medio Oriente utilizzando come canale di vendita principale in Italia solo il nostro e-commerce. Ora, orgogliosi di essere arrivati in tutti i punti vendita con l'insegna Iper La grande I e in 30 punti vendita Alì, con l’obiettivo di superare i mille punti vendita entro il 2025, ci auguriamo di poter rafforzare la nostra presenza in Italia e di arrivare in un numero sempre maggiore di famiglie per diventare protagonisti del loro rituale quotidiano”.

Dalla sua fondazione Piuma Care ha ottenuto 4 brevetti oltre che importanti riconoscimenti per il design e certificazioni internazionali. Tra tutti, lo spazzolino Piuma Brush, riconosciuto come miglior prodotto del mercato dalla giuria internazionale del Red Dot Award nel 2019, esposto nel Museo della scienza e della tecnologia di Milano di ADI Design Index, ha ottenuto nel 2020 la menzione d’onore per il Compasso d’Oro, il premio mondiale più ambito nel campo del design.