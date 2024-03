Università, team di studenti della Lum vince la Project management challenge 2024

Il team di studenti dell’Università Lum 'Giuseppe Degennaro' composto da Claudia Lamorgese, Martina Sozio, Gianfranco Pio Manelli e Davide Ceglie ha vinto la finale della Project Management Challenge 2024, competizione promossa dal Pmi - Project management institute - Southern Italy chapter, svoltasi presso l’Università Parthenope di Napoli. Gli studenti del corso di Project Management (Corso di laurea in Economia e Management, coordinato dal professor Filippo Vitolla e diretto dalla professoressa Candida Bussoli), tenuto dalla professoressa Giustina Secundo e dalla dottoressa Domenica Barile hanno sviluppato e presentato un prototipo di Digital Human, ovvero un docente virtuale che utilizzando l’intelligenza artificiale generativa offra agli studenti la possibilità di proseguire il loro percorso formativo creando un vero rifugio digitale per l’apprendimento.

La giuria, composta da esperti del pmi, ha decretato il progetto denominato I.D.I.A. (Information, Dissemination and Intelligence Achievement), una innovativa soluzione per garantire una formazione continua agli studenti colpiti dalla guerra in Ucraina.

“Ha vinto la tenacia di un team coeso e determinato - spiega Secundo - che non solo ha saputo utilizzare le metodologie standard apprese durante le lezioni, ma ha anche immaginato una idea progettuale innovativa con un forte impatto sociale. La solidarietà nei confronti dei colleghi ucraini e la determinazione nel rispondere al diritto inviolabile di formazione per tutti, hanno dimostrato la maturità del team dell'Università Lum e il valore della didattica esperienziale basata sull'interazione con il mondo delle istituzioni ed imprese”.