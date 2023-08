Unpli, sagre valorizzano il prodotto locale rappresentando in pieno il Made in Italy

“Le sagre rappresentano il rilancio del made in Italy post pandemia a livello nazionale e internazionale. Valorizzando il prodotto locale (a chilometro zero) attraverso le sagre, le pro loco, infatti, rappresentano in pieno il made in Italy”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Antonino La Spina, presidente di Unpli, Unione nazionale pro loco d'Italia.

“I beni e servizi utilizzati per la realizzazione della sagra - spiega - arrivano nel 64% dei casi dal Comune che ospita l’evento e nel 32% dagli altri Comuni della provincia. Siamo quindi in presenza di una filiera prettamente locale che fa bene ai territori”.