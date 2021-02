Lazio zona gialla, D'Amato: "Rt a 0.95"

(Adnkronos)

Il Lazio ancora in zona gialla? “L’Rt è a 0.95, aspettiamo le decisioni ma tecnicamente i dati sono da zona gialla”. Lo ha affermato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato a margine della giornata dedicata dall’Ordine dei medici di Roma agli operatori caduti per Covid con una targa dedicata.

"Dai dati in nostro possesso del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (Iss) - aveva spiegato ieri l'assessore - il Lazio dovrebbe rimanere in zona gialla con un valore Rt a 0.95, una riduzione del numero dei nuovi focolai, una riduzione del tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di quelli in area medica entrambi al di sotto delle soglie di allerta. Inoltre vi è una riduzione dell'incidenza per 100mila abitanti". Il Lazio, ieri, ha archiviato una giornata con 1025 casi e 41 morti.