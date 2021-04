Lazio zona gialla, Rt a 0,85

Lazio Rt oggi, "0,85" in crescita rispetto allo 0,78 della scorsa settimana. "L'incidenza è a 139 per 100mila abitanti", stabile rispetto ai 140 casi/100mila di una settimana fa. Lo riferisce l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, nel bollettino diffuso al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. L'assessore raccomanda di "mantenere alto il livello di attenzione". Secondo i dati dell'ultimo bollettino sono 1.124 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 aprile nel Lazio. Si registrano altri 27 decessi.

Vaccini, nel Lazio under 50 con patologie

"Proseguono nel Lazio le prenotazioni per il vaccino anti-Covid previste nella fase 4" dichiara l'assessore regionale della Sanità Alessio D'Amato. "Stanotte a mezzanotte sarà il turno dei nati nel 1962 e 1963, ovvero" le persone con "59 e 58 anni di età, mentre da domani 30 aprile, sempre dalla mezzanotte, scorrerà la fascia con codice esenzione per patologie per i nati dal 1972 al 1981, ovvero età 40-49 anni. Entrambe le platee corrispondono ad oltre 200mila assistiti", aggiungendo che "nel Lazio corre la campagna vaccinale coerentemente con le dosi previste".