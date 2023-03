Le condizioni di Dimarco, Orsolini, Audero e Lozano

Inter: OK Dimarco, cautela per Skriniar

Federico Dimarco è recuperato per lo Spezia. L'esterno mancino dei nerazzurro è una delle certezze che arrivano dall'allenamento di oggi dalla Pinetina. Seduta in gruppo anche per Joaquin Correa, ma l'argentino sarà comunque fuori dall'elenco dei convocati per la Liguria. Più indietro nel programma di recupero invece Milan Skriniar, va verso il forfait per la trasferta al Picco.

Sampdoria: stop Audero

Doccia fredda nella seduta di oggi della Sampdoria, in vista della proibitiva trasferta di domenica sera allo Stadium contro la Juventus: a tre giorni dal match i blucerchiati perdono per la partita l'ex Emil Audero, uscito anzitempo dall'allenamento per un colpo alla spalla. Il club blucerchiato nel report odierno parlano di trauma alla spalla sinistra e di situazione da valutare: attenzione alta in vista della Juve e prepara allora i guantoni Ravaglia.

Bologna, allarme Orsolini

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa parlando delle condizioni da valutare di Orsolini in vista del match di sabato sera contro la Lazio al Dall'Ara: "Ha un fastidio da un po', valuteremo". In preallarme allora Aebischer nel caso il 7 rossoblu dovesse alzare bandiera bianca.

Napoli, le condizioni di Lozano

La squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti oggi ha svolto un allenamento al mattino a Castelvolturno in vista del match contro l'Atalanta. In gruppo Victor Osimhen, assente ieri a causa di impegni personali, invece ha lavorato in disparte in palestra Lozano che sta risolvendo un lieve risentimento muscolare alla gamba e va verso il forfait per sabato in campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos