Lega, Ciocca: "Dopo video Fanpage pronte due denunce"

"Tra me e Roberto Jonghi Lavarini nessun rapporto" dice all'Adnkronos l'europarlamentare tirato in ballo nella seconda puntata dell'inchiesta

"Tra me e Roberto Jonghi Lavarini non c'è nessun rapporto, è inesistente il rapporto". Lo afferma all'Adnkronos Angelo Ciocca, l'europarlamentare della Lega tirato in ballo nella seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage che riguarda presunti legami tra Roberto Jonghi Lavarini, detto il 'Barone nero' indagato per riciclaggio e finanziamento illecito ai partiti, il movimento di Lealtà Azione e alcuni esponenti del Carroccio.