Lega, Salvini assolto da accusa di vilipendio

(Adnkronos)

Il tribunale di Torino ha assolto Matteo Salvini "per la particolare tenuità del fatto" nell’ambito del processo in cui era imputato per vilipendio all’ordine giudiziario. I fatti contestati risalivano a un congresso della Lega svoltosi a Collegno, nel torinese, nel 2016. Il pm nel corso della requisitoria aveva chiesto una per il leader della sanzione di 3.000 euro. "Sono contento ringrazio giudice e avvocato. La giustizia italiana va profondamente riformata, il ‘sistema Palamara’ va smontato per il bene dei cittadini e dei tanti magistrati davvero liberi e indipendenti". Così in un tweet il leader della Lega.

"Sono molto soddisfatta, questa sentenza ripristina lo stato di diritto". Così l'avvocato e legale di Salvini Claudia Eccher commenta la sentenza di assoluzione. "Il giudice - ha aggiunto il legale - ha contestualizzato correttamente le frasi pronunciate da Matteo Salvini in un consesso assolutamente privato all’interno di una riunione di un partito dove alla stampa era inibito l’accesso. Il giudice - ha concluso il legale - ha evidentemente anche verificato che queste parole, decontestualizzate, comunque hanno perso la loro carica offensiva".