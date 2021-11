Lega, Salvini: "Attenzione alla manovra, priorità taglio tasse"

Massima attenzione sulla legge di bilancio ai nastri di partenza. E' quanto avrebbe chiesto, a quanto apprende AdnKronos, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento al Consiglio federale della Lega, in un passaggio dedicato alla manovra. Rivolto ai membri federali ha detto che la Lega punta al taglio delle tasse, concetto anticipato entrando alla Camera dallo stesso Salvini che ha detto di pensare, dopo l'emergenza pandemia, "a un governo liberale di centrodestra, fondato su alcuni valori come il taglio delle tasse, la difesa della famiglia e la libertà". E "in Europa avanti per un grande gruppo, identitario, conservatore e di centrodestra, alternativo ai socialisti con cui il Ppe governa insieme da anni”.