Mentre altri fanno congressi "sui giornali", la Lega fa i congressi provinciali "per davvero", con l'obiettivo di avere segretari provinciali eletti in tutta Italia entro "la fine dell'inverno". Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, a Bruxelles a margine del Consiglio Trasporti, che è "molto" soddisfatto per l'esito dei congressi provinciali tenuti finora. Per il partito, che ha "1.300 sedi fisiche, vere", è un "bellissimo esercizio di democrazia".