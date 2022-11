Libri: con Nanán sempre al fianco dei bambini, il sogno di Franca Mentana in 'Una marcia in più'

Cresciuta a Ferrara con il pallino del bello, ha inventato un mondo nuovo per le esigenze del bambino, dai mobili ai vestitini. E all’estero il suo marchio va fortissimo. E' Franca Mentana, una delle 22 imprenditrici di successo al centro del volume 'Una marcia in più. Storie italiane di imprenditrici vincenti', di Manila Alfano, Giorgio Gandola e Stefano Zurlo, ed edito da Wise Society.

Mentana imprenditrice di successo, inventrice di un marchio celeberrimo come Nanán, nato nel 1992. Come un vezzeggiativo vagamente dadaista, come un ammiccare sorridente all’universo dei più piccoli, al loro abbigliamento e arredo. Alla loro insopprimibile voglia di libertà e alla loro vena di fantasia. Il viaggio a bordo dei libri l’ha portata fin lì e da lì non se ne andrà più.

Nel 2019 Annabel Holding entra nel capitale e Luca Benigni diventa presidente. Una staffetta che si completa nei mesi scorsi quando Annabel Holding acquisisce la maggioranza del capitale. Nanán entra in una nuova era, senza rinnegare nulla del passato. Anzi, in questo modo, con l’iniezione di nuove risorse, può affrontare meglio le sfide poste dalla competizione globale. Ma la filosofia di fondo non cambia. Quel mix di ruvido e morbido che tutti ci portiamo dentro e che Franca Mentana ha riproposto ai piedi del lettino dei nostri figli.