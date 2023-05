Libri, salute e musica in 'Non avrai altri denti' di Marisa Roncati e Giangi Cappai

E' in libreria dal 12 maggio, con la prefazione di Vittorio Sgarbi, "Non avrai altri denti - Una difesa moderna della tua salute" (Baldini & Castoldi, collana Le Boe, pagine 288, 20 euro). Un libro pieno di aneddoti, pillole di saggezza e singolari rivelazioni per guadagnare salute di cui sono autori la dottoressa Marisa Roncati e il musicista e Dj producer di fama internazionale Giangi Cappai.

"Con la pandemia - si legge nella presentazione - molte più persone hanno imparato a lavarsi e disinfettarsi frequentemente le mani. Gli studi e l’esperienza clinica hanno portato la dottoressa Marisa Roncati a sviluppare il protocollo Ronca che prevede anche la detersione di occhi, naso e bocca. Un protocollo facile da eseguire e che è indicato per tutti, bambini compresi, e che è supportato da un brano senza tempo, creativo e orecchiabile: Ronca Beats".

"La musica - è l'idea base del libro - può divulgare precisi concetti d’igiene orale e non solo, raccomandando buone pratiche, per prevenire malattie trasmissibili attraverso goccioline del respiro e della saliva, mantenendo forti e sani i nostri denti e le nostre gengive. Scritto per lettori dai sette ai centosette anni, impreziosito da contributi di prestigiose autorità del panorama accademico e scientifico internazionale, contenuti multimediali su un sito web in costante aggiornamento e facilmente raggiungibile inquadrando un semplice QR Code, 'Non avrai altri denti' spiega a tutti, con parole chiare, che una bocca sana impatta sul benessere generale".