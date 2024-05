Arriva la tecnica definitiva per il restauro delle foto d’epoca?

Consumate dal tempo, molte foto d’epoca sono giunte fino a noi in condizioni assai critiche, perdendo così il loro potenziale di informazione. Un team di ricerca internazionale potrebbe aver risolto il problema. Infatti, grazie a una tecnica molto sofisticata, l’imaging con luce di sincrotrone, gli esperti sono riusciti a restaurare i dagherrotipi danneggiati, riportandoli in vita. I risultati dello studio sono recentemente comparsi sulle colonne della rivista di settore “Journal of Cultural Heritage”.