Linee di Agnese lancia ‘agn~eszka baltic~line’, la linea di alta cosmesi per ritrovare se stessi attraverso la bellezza

Le nuove frontiere della bellezza passano dal benessere, fondandosi su armonia e star bene

Narni (TR) 1 dicembre 2021.“La bellezza va vissuta come un’occasione di riscoperta di se stessi e della propria identità. Per questo motivo ho deciso di dar vita ad ‘agn~eszka baltic~line’, la linea di alta cosmesi pensata appositamente per ritrovare la consapevolezza di se stessi attraverso la cura della pelle”. Così Agnieszka Witomska, dermopigmentista e professionista nella cura della pelle, ha deciso di mettere la sua competenza e il suo vissuto al servizio delle persone, creando una linea di cosmetici per rendere bellezza e benessere due facce della stessa medaglia.

“Passione, curiosità, costanza e impegno mi hanno spinta a seguire negli anni un importante percorso professionale. Tappa dopo tappa si è materializzato il sogno in cui ho sempre fortemente creduto”, continua Agnieszka Witomska. “Attraverso l’ascolto, la fiducia e grazie alla conoscenza, sono riuscita a comprendere le reali esigenze delle persone, che hanno tutte un comune denominatore, sentirsi bene nella propria pelle. Da questa profonda consapevolezza è nata la mia nuova linea cosmetica che ho voluto chiamare ‘agn~eszka baltic~line’. Una linea che riflette la mia rinascita, il mio non sentirmi più sbagliata, accettandomi e ritrovandomi”.

‘agn~eszka baltic~line’ nasce da un lungo percorso fatto di esperienze e conoscenze, che Agnieszka nel tempo ha rafforzato e raffinato trasformandolo nella sua vita.

“Tecnologie molecolari di ultima generazione abbinate ad elementi naturali specifici, strutturati in funzione delle diverse esigenze della persona, rendono questa linea di prodotti di alta cosmesi ideale per prendersi cura di ogni tipo di pelle. Nulla è lasciato al caso e anche il nome ‘agn~eszka baltic~line’ ha un significato ben preciso – sottolinea Agnieszka Witomska. Agnieszka è, infatti, il mio nome e il termine ‘baltic’ indica, oltre alla mia provenienza, anche il colore bianco puro. Rappresenta, quindi, la libertà, la pace, la purezza: in definitiva un nuovo inizio. In questa linea è racchiuso il mio sogno che diventa realtà: non è, infatti, solo una ricerca del benessere estetico, ma un vero e proprio cammino alla riscoperta di se stessi, portando anima ed estetica a dialogare nel solco della bellezza.

Il percorso personale è la rivincita di Agnieszka sulla vita: una vita che diviene l’ingrediente fondamentale per il successo della ‘agn~eszka baltic~line’. “Il senso della Bellezza nel suo complesso mi accompagna da sempre – conclude Agnieszka Witomska. Ho sempre pensato in grande, con la testa tra le nuvole ma con i piedi ben radicati in terra, perché il mio obiettivo è offrire un percorso di riscoperta interiore partendo dalla cura della pelle”.

Contatti: https://www.lineediagnese.com/