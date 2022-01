Liquigas Virtual Tour, uno spazio interattivo tra tradizione e innovazione

L'azienda avvia una nuova piattaforma per far conoscere il proprio patrimonio storico-culturale e valorizzare l’impegno per l’innovazione digitale

Liquigas, società attiva in Italia nella distribuzione di Gpl e Gnl per uso domestico, commerciale e industriale, avvia il Liquigas Virtual Tour: una nuova piattaforma per far conoscere il proprio patrimonio storico-culturale e valorizzare l’impegno per l’innovazione digitale.

Il Liquigas Virtual Tour è suddiviso in sei aree tematiche che raccontano: la storia dell’azienda dalla fondazione all’odierno assetto nel Gruppo Shv Energy, i prodotti, le campagne di comunicazione del brand e i successi della squadra di ciclismo di Liquigas, case history aziendali, la vision e gli obiettivi per il futuro e, infine, lo spazio dell’auditorium per eventi e meeting.

Liquigas, grazie alla piattaforma, offre uno spazio per favorire lo scambio culturale verso l’innovazione digitale, rivolgendosi all’interno e all’esterno. Verranno, infatti, caricate sia le iniziative di formazione che l’azienda ha già avviato per i dipendenti, sia i nuovi appuntamenti che saranno strutturati per un pubblico più ampio, webinar tematici e iniziative per il pubblico.

"Con questo luogo virtuale vogliamo coniugare le nostre radici con la tensione verso il futuro che da sempre caratterizza Liquigas. Un’azienda che ha contribuito allo sviluppo del paese grazie alla capacità di saper innovare sia leggendo i cambiamenti della società e del mercato, sia introducendo nuovi processi e sviluppando nuove tecnologie. Questa spinta oggi diventa slancio verso il futuro con soluzioni smart e digitalizzazione dei processi, interni ed esterni, in direzione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica", commenta Donatella Squellerio, direttore Marketing, Sviluppo e Supporto Vendite di Liquigas.

Con il Gpl e il Gnl, oggi Liquigas garantisce la sicurezza della fornitura energetica a circa 330mila clienti in tutta Italia.