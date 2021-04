Lo spazzolino elettrico super smart Xpro Elite di Oclean inaugura l'era dello spazzolino intelligente

SHENZHEN, Cina, 6 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Oggi, Oclean ha lanciato lo spazzolino elettrico super smart Oclean Xpro Elite, dotato di una nuova versione del sistema operativo Os, della tecnologia a ultrasuoni per la riduzione attiva del rumore e della tecnologia di ricarica wireless per telefoni cellulari. L'innovazione tecnologica ha consentito a Oclean di inaugurare l'era degli spazzolini da denti elettrici intelligenti.

Più silenzioso

Il problema del rumore generato degli spazzolini elettrici è da sempre evidenziato dagli utenti. Il nuovo spazzolino elettrico super smart Xpro Elite di Oclean è dotato della tecnologia WhisperClean 2.0, che garantisce un volume di funzionamento inferiore a 45 dB, con una capacità di pulizia complessiva del prodotto potenziata.

Maggiore pulizia

Anche la forza pulente degli spazzolini rappresenta un upgrade essenziale di Oclean Xpro Elite. La quantità complessiva di setole impiantate sulla testa dello spazzolino è aumentata del 26%; l'ottimizzazione complessiva di questi dettagli porta a 300% il tasso di pulizia della placca con lo spazzolino super smart Xpro Elite di Oclean.

Più facile da usare

Xpro Elite di Oclean dispone di una funzione di risveglio automatico che attiva il prodotto quando lo si impugna, presenta un corpo soft-touch opaco color grigio pietra che offre agli utenti una doppia esperienza tattile e visiva, e ha un livello di impermeabilità IPX7 che facilita la pulizia da parte dell'utente. X Pro Elite di Oclean si ripone agevolmente grazie al supporto a parete con levitazione magnetica.

Più versatile

Lo spazzolino elettrico super smart Xpro Elite di Oclean adotta la tecnologia di ricarica wireless rapida tipica dei cellulari di fascia alta e presenta vantaggi tecnici. Bastano appena 3,5 ore per ricaricare completamente lo spazzolino elettrico, rendendo la ricarica più comoda ed efficiente.

Super smart

Lo spazzolino elettrico super smart X Pro Elite di Oclean ha anche una funzione chiave di monitoraggio dei punti ciechi, tipica della serie di spazzolini intelligenti Oclean. È inoltre dotato di un nuovissimo sistema Os. Lo spazzolino illustra i risultati e sincronizza dati dettagliati con l'APP per dispositivo mobile. I dati indipendenti del dispositivo si combinano con i dati del cloud, offrendo agli utenti una nuova esperienza intelligente.

Inoltre consente di personalizzare il piano di spazzolamento sull'APP in base alle abitudini di vita e alle caratteristiche dentali dell'utente e in linea con le procedure di spazzolamento professionale; anche in caso di patologie orali, supporta gli utenti che desiderano personalizzare il proprio programma di spazzolamento.

È inoltre dotato di altre caratteristiche standard degli spazzolini elettrici: riduzione automatica della frequenza e promemoria di pulizia a 30 secondi per aiutare gli utenti a spazzolare i denti in modo più efficace.

Lo spazzolino elettrico super smart Xpro Elite di Oclean è disponibile oggi (6 aprile-20 aprile) ufficialmente in sconto su eBay. Codice: PITMIFEST21 su eBay. Il prezzo finale è: 50,99 euro. Al termine dell'evento, il prezzo tornerà al prezzo giornaliero di 69,99 euro.

Vantaggi dell'acquisto in anteprima: https://bit.ly/2Rac99X

In regalo due testine con l'acquisto, ed estrazione a premi durante l'evento.

Lo spazzolino elettrico super smart Xpro Elite di Oclean è stato progettato per offrire agli utenti un'esperienza di spazzolamento più silenziosa, efficace, semplice e versatile, che porterà sicuramente nuove sorprese in grado di rivoluzionare il settore degli spazzolini elettrici!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1481514/0a3fef9b0c49e5646b5ce29ad96ce7c.jpg